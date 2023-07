Da Draxler a Paredes: sono diversi gli esuberi del PSG

Oltre a quella relativa a Kylian Mbappé, il PSG ha bisogno di sciogliere le riserve sul futuro di alcuni calciatori che non fanno parte del progetto di Luis Enrique. Sono diversi gli esuberi, da Julian Draxler e Georginio Wijnaldum, fino ad arrivare a Leandro Paredes. Come spiega AS, se questi calciatori non troveranno una sistemazione nei prossimi dieci giorni, potrebbero tornare ad allenarsi normalmente. Nel frattempo, i giocatori citati seguiranno un piano preciso, fissato dal club, per non perdere forma nei prossimi giorni.

Foto: Twitter PSG