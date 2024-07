Da Di Stefano e Cristiano Ronaldo a Mbappé: tutti i numeri 9 del Real Madrid

Dopo un lungo inseguimento alla fine Kylian Mbappé è riuscito a coronare il proprio sogno di giocare per il Real Madrid e di calcare il prato del Santiago Bernabeu, certamente uno degli stadi più prestigiosi al mondo. E’ avvenuta oggi la presentazione in bello stile, seguita dalla conferenza stampa di rito per il nuovo numero nove dei Blancos. Numero inusuale visti gli ultimi indossati dal transalpino, ma importante e storico per la storia delle Merengues. Diversi sono stati infatti i grandi numeri 9 del Real Madrid, ultimo in ordine di tempo Karim Benzema. Adesso lo stesso numero sarà sulle spalle di Kylian, una maglia pesante che certifica le chiare e giuste aspettative sul fenomeno ex Paris Saint-Germain. Ripercorriamo adesso la storia dei grandi numeri nove che hanno avuto il privilegio di vestire questo numero nel club più titolato al mondo. Il primo da menzionare non poteva non essere lui, un pezzo di storia per il club spagnolo: Alfredo Di Stefano (dal 1953 al 1964 ai Blancos), capace di siglare 227 reti in Liga ( in 329 presenze) oltre a 49 reti in 58 presenze in Champions League, il tutto impreziosito da ben due palloni d’oro. Negli anni settanta questo numero era sulle spalle di Carlos Santillana, emblema del madridismo essendo rimasto nel club per 17 anni dal 1971 fino al 1988 sfiorando quota 300 gol in carriera (283) fra Santander e Madrid. A cavallo tra gli anni 80 e 90 è stato invece Hugo Sanchez a indossare il numero 9 della camiseta blanca (dal 1985 al 1992) segnando 199 reti e fornendo 42 assist. Sul finire degli anni novanta la maglia appartenne a Ivan Zamorano (1992-1996) prima e a Ivan Suker poi (1996-1999). Arrivando invece all’era Florentino Perez si sono susseguiti altrettanti campioni che hanno scritto pagine indelebili della storia del club: Morientes (dal 1999 al 2002, siglando 100 reti per i Blancos), Ronaldo Nazario de Lima ( dal 2003 al 2006 segnando 103 reti) fino ad arrivare a Cristiano Ronaldo (450 gol con il club) che ha scelto questo numero solamente nella prima stagione per poi passare al famigerato 7, e all’ultimo prima di Kylian ovvero Karim Benzema (354 gol con i Blancos). Nel mezzo vi sono stati anche Soldado, che nel 2007-2008 non ha lasciato il segno disputando solamente 4 partite, e Saviola ma anche la sua esperienza non fu idilliaca. L’auspicio del Real è che il neo numero 9 Kylian possa seguire e ripercorrere le orme dei suoi grandi predecessori. Foto: twitter Real Madrid