Da Cremona: c’è anche Pirlo per la panchina

Tra i tanti nomi fatti nelle ultime ore (tra cui quello di Pippo Inzaghi) per la panchina della Cremonese emerge una pista secondo il sito cuoregrigiorosso.com che porta a Andrea Pirlo. I buoni rapporti con Ariedo Braida per i trascorsi al Milan e la propensione dell’ex Juve a lavorare con i giovani, come sono soliti fare a Cremona, possono favorire la trattativa.

FOTO: Twitter Juve