Da Costa: “Chiediamo scusa ai tifosi, sono molto inc***”

Il Bologna saluta la Coppa Italia a testa bassa. Bassissima. Il 4 a 0 subito dall’Udinese è una sconfitta troppo pesante da digerire, soprattutto se collegata al fatto che appena quattro giorni fa i rossoblù erano stati capaci di vincere al San Paolo contro il Napoli. Una debacle inaspettata anche dai calciatori stessi. Angelo Da Costa non dà spazio ad alibi nel dopo gara: “L’unica cosa che possiamo fare è chiedere scusa ai tifosi. Sapevamo che sarebbe stato difficile viste le tante assenze che avevamo in rosa. In molti non avevano mai giocato insieme in campo. Però non ci sono alibi, speriamo di poter ripagare la fiducia dei tifosi già domenica prossima. Sono molto incazzato per questa sconfitta, dobbiamo metterci subito a lavoro per reagire“.

Foto: Twitter Bologna