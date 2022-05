Da Bologna: Sansone vicino alla Salernitana

Nicola Sansone lascerà con certezza Bologna quest’estate. Lo scrive Repubblica, che afferma come l’ala italo-tedesca abbia già salutato tutti prima del rompete le righe della scorsa settimana, consapevole dell’imminente addio dopo stagioni altalenanti e pochi squilli. Secondo la fonte l’attaccante rossoblù sarebbe vicino al trasferimento alla Salernitana, per volere del suo ex direttore – proprio ai felsinei – Walter Sabatini.

FOTO: Sito Bologna