Da Benevento: è fatta per l’attaccante Starita

Il Benevento ha chiuso un colpo per l’attacco: è fatta per Ernesto Starita dal B. Stando quanto riportato da Benevento, l’attaccante si legherà al club compagno con un triennale. L’attaccante era stato il nome indicato da Auteri, l’Avellino aveva già intavolato i rapporti, ma alla fine a spuntarla è stata la società sannita, evidentemente non era una prima scelta. Dunque, sarà il primo rinforzo di questo mercato invernale del Benevento.

Foto: Instagram Benevento