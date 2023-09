Non soltanto Ciciretti per il Benevento, ma anche il difensore centrale svincolato Emanuele Terranova, ex Bari e nella seconda parte della scorsa stagione a Reggio Calabria. Come riportato da Ottopagine alle 14,16 c’è l’accordo per Terranova che domani sarà in città per firmare un contratto fino al prossimo giugno.

Foto: logo Benevento