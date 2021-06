Da Baggio a Del Piero fino a Totti. L’eredità della 10 sulle spalle di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne avrà la numero 10 all’Europeo dopo che la Nazionale è mancata da competizioni come Europei e Mondiali dal 2016 in Francia. Lì la 10 la ebbe Thiago Motta con Antonio Conte in panchina, mentre prima l’aveva avuta l’amico di Insigne, Antonio Cassano per gli Europei del 2012 e i Mondiali in Brasile nel 2014. La vera eredità Insigne la raccoglie dai 10 che hanno portato l’Italia in vetta o quasi, come Roberto Baggio nel 1994 o Del Piero nel 2000 e 2002. Francesco Totti ha vinto un Mondiale nel 2006 con la 10 sulle spalle. Adesso toccherà a Lorenzo Insigne, chissà se questo numero (che a Napoli non porta, il 10 sarà sempre di Maradona) lo porterà a fare grandi risultati dopo una stagione eccellente in campionato.

Foto: Twitter Italia