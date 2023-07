Da 2-0 a 2-3: un buon Milan viene rimontato dal Real Madrid

Il Milan viene sconfitto nella prima amichevole in terra americana: contro il Real Madrid, la squadra di Stefano Pioli perde 3-2 dopo essere andata in vantaggio per 2-0. Per i rossoneri a segno Tomori e Romero, la formazione di Carlo Ancelotti la ribalta con la doppietta di Federico Valverde e il gol di Vinicius. Nonostante la sconfitta si sono viste buone indicazioni, soprattutto con il nuovo 4-3-3 che ha valorizzato la qualità del gioco di Pulisic e Loftus-Cheek. Un modulo camaleonte, dal 4-3-3 al 4-2-3-1 in fase di non possesso: c’è da lavorare ma Pioli può essere soddisfatto perché nonostante la preparazione sia cominciata da poco, alcuni meccanismi funzionano e fanno ben sperare in vista dell’inizio del campionato.

Foto: Instagram Loftus-Cheek