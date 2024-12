Cutrone: “Sono felice. Vittoria che dedico alla mia città”

Patrick Cutrone, attaccante del Como, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Sì, non segnavo da un po’ perché purtroppo c’è stato anche un periodo in cui mi hanno annullato dei gol. Comunque le cose non giravano per il verso giusto, però ci ho sempre creduto. Sono sempre rimasto concentrato, focalizzato sull’aiutare la squadra. Il gol arriva prima o poi, se ci credi. Quindi sinceramente ero tranquillo perché questa squadra, questa gente, questa è la mia squadra. La squadra della mia città, dove sono cresciuto, dove sono nato. Quindi sono veramente felice”.

Stasera si è vista la vostra personalità? “Sì, stasera, ma anche nelle partite precedenti si era già vista la nostra personalità. Solo che magari prima abbiamo anche raccolto meno di quello che meritavamo. Oggi finalmente stiamo facendo vedere quello che sappiamo fare. Quindi sono contento, tutti abbiamo giocato con personalità e abbiamo portato a casa una grande vittoria”.

Foto: sito Come