Cutrone risponde a Piccoli, parità tra Cagliari e Como (1-1)

Termina in parità la sfida tra Cagliari e Como: 1-1. Una rete per tempo, al 44′ è arrivata la rete del vantaggio dei sardi, con Roberto Piccoli che ha sbloccato il risultato sfruttando al meglio un assist di Sebastiano Luperto. Palla dentro l’area di rigore e sponda aerea del centrale difensivo, che ha servito l’attaccante rossoblù, abile a smarcarsi e a battere Pepe Reina con un colpo di testa. La risposta degli uomini di Fabregas arriva nella ripresa. E il primo gol in campionato per il Como porta la firma di Cutrone: calcio d’angolo dalla destra, sponda di testa di Alberto Dossena, ex di turno, e Patrick Cutrone è stato il più lesto di tutti a farsi trovare pronto per insaccare la rete dell’1-1.

Foto: Instagram Cagliari