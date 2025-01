Cutrone risponde a Dia. Lazio-Como termina 1-1. Espulso Tchaouna

La Lazio non sa più vincere. Terza gara di fila senza vittorie per i biancocelesti di Baroni che pareggiano 1-1 all’Olimpico contro il Como.

Il Como fa la sua partita, approccia alla grande il match creando 3.4 palle gol importanti. Al 4′ Nico Paz da solo davanti a Provedel non inquadra lo specchio della porta. Al 5′ ancora Como, su sviluppo di calcio piazzato, esce male Provedel, n0n ne approfitta Kempf che impatta male di testa e spedisce fuori.

Al 10′ ancora Nico Paz pericoloso, palla alta. Al 12′ pericoloso Strefezza che calcia e si fa parare da Provedel. Al 15′ brutto fallo di Gila su Nico Paz. Il giocatore esce ed entra il nuovo acquisto Diao.

La Lazio cresce e al 33′ trova il gol. Guendouzi serve Dia. L’ex Salernitana che non sbaglia e torna a segnare dopo due mesi. Lazio avanti 1-0 all’intervallo dopo tanta sofferenza iniziale.

Nella ripresa, il Como ricomincia con grande aggressività, desideroso di pervenire al pareggio. La Lazio sembra controllare facilmente il vantaggio ma commette delle ingenuità. Prima con Luca Pellegrini, che ammonito, commette un fallo ingenuo su Diao e viene graziato di un secondo giallo. L’ingenuità grossa la commette Tchaouna che nel giro di un minuto commette due falli e subisce due gialli (il secondo probabilmente molto fiscale). Lazio in 10. Il Como ci crede e al 72′ trova il pareggio. Cutrone, servito magistralmente da Strefezza, mette la palla alle spalle di Provedel con un bel colpo di testa.

La Lazio reagisce, e all’81’ c’è una clamorosa occasione sprecata: Dia tocca la palla e inevitabilmente la toglie a Guendouzi che così non riesce ad andare alla conclusione “a colpo sicuro” in porta praticamente vuota. Nel finale, nonostante l’uomo in meno, è la Lazio a cercare la rete del 2-1. Ma non riesce il compito ai biancocelesti. Finisce 1-1 all’Olimpico. La Lazio sale a 36 punti, a +4 sulla Juventus quinta, ma i bianconeri hanno due gare da recuperare. Terza gara di fila senza vittorie per i biancocelesti. Il Como sale a 19.

Foto: sito Como