Cutrone, prima gli insulti a Cragno e poi le scuse

La partita tra Empoli e Cagliari più che per il risultato finale ha corso il rischio di rimanere nella memoria degli appassionati per la vicenda che ha visto coinvolto Cutrone, attaccante dei toscani, e il portiere ospite Cragno. Poco prima di essere richiamato in panchina e in occasione di un controllo var per un presunto tocco di mano di Goldaniga, la punta empolese ha battibeccato a lungo con l’avversario. La decisione dell’arbitro di non concedere fallo all’Empoli a causa del fuorigioco dello stesso Cutrone ha letteralmente fatto perdere il senno all’ex Milan, che in quel momento è stato ripreso dalle telecamere di Dazn mentre si lasciava andare a un’uscita infelice nei confronti di Cragno: “C…o di balbuziente di m…a”. Fortunatamente anche questa storia ha un lieto fine, in quanto Cutrone a mente fredda si è reso conto dell’errore commesso e dopo la partita ha provveduto a recapitare le sue scuse a Cragno. Il portiere rossoblu le ha accettate e ha chiuso la questione evitando che lo sport, che da sempre è occasione di incontro e portatore di valori sani, potesse rimanere macchiato dall’episodio.

Foto: Twitter Empoli