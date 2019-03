Cutrone, l’agente: “Mai pensato di lasciare il Milan. Sul futuro…”

“Mai pensato di lasciare il Milan”, parola di Giovanni Branchini, rappresentante di Patrick Cutrone, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per fare il punto sull’attaccante del Milan: “Patrick sa benissimo che a questa è una stagione di crescita, la concorrenza è stimolante. Soprattutto quando all’orizzonte ci sono grandi obiettivi. Nessuno di noi ha mai minimamente pensato di fare le valigie. Sono false tutte quelle voci di accordi con altri club, in particolare quelli con il Torino. Futuro? Ripeto, non solo non abbiamo mai parlato con nessuno, ma non sono in programma contatti neanche per il futuro”.

Foto: Twitter ufficiale Milan