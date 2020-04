Cutrone: “Ho avuto paura. I miei prossimi gol li dedicherò ai medici”

Intervistato da Tuttosport, Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha raccontato la sua esperienza con il Coronavirus: “Per fortuna ora sto bene, questa brutta esperienza è alle spalle ed ho ricominciato ad allenarmi. Ho avuto paura, questo è un virus subdolo che nessuno conosce. – ha detto – Era preoccupato per me e per le persone che mi erano state vicine. Il sollievo vero e proprio comunque è arrivato con l’esito della mia negatività, solo allora mi sono tolto davvero quel peso dalle spalle. Mi sto allenando molto, anche se devo ammettere che il campo e le partite mi mancano. Sono in una società che ha tanta voglia di crescere, con un presidente come Commisso che sta facendo un grande lavoro. Nei prossimi anni la Fiorentina sarà un club che attirerà grandi calciatori. A chi dedico il prossimo gol? Sarà qualcosa di liberatorio e dedicato a coloro che stanno combattendo questa difficile battaglia: medici, infermieri, volontari. Sono loro gli eroi di questi giorni. Giocare con Ribery? E’ un esempio per tutti per come lotta in campo e fuori. E’ un fenomeno.”