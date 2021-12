Cutrone gela il Maradona: Napoli ko. Il Sassuolo ribalta la Lazio con Berardi e Raspadori (2-1)

Si sono conclusi i due match delle 18 di questa domenica della 17a giornata di Serie A 2021-22.

Al Maradona si sfidano Napoli ed Empoli: out Zielinski a metà frazione per problemi respiratori, al suo posto Insigne. Un legno colpito da Elmas e altri lampi di Mertens, Lozano e Insigne per gli azzurri. Bravo Vicario in più di un’occasione, i toscani ripartono e provano a rendersi pericolosi quando il Napoli lascia libero un po’ di campo. Reti bianche all’intervallo.

Nella ripresa il filone non cambia, Cutrone e Parisi provano a spaventare Ospina. Allo scoccare dell’ora di gioco Juan Jesus segna, ma partiva da una posizione di fuorigioco. E’ assedio totale del Napoli, eppure al minuto 70 segna l’Empoli: corner di Bajrami, Anguissa respinge sulla nuca di Cutrone che segna il più casuale dei gol.

Pronti, via, e Petagna colpisce un palo dopo una leggera deviazione a Vicario battuto. Il forcing finale degli azzurri non va a buon fine, Cutrone regala i tre punti all’Empoli.

Al Mapei è Zaccagni a portare in vantaggio la Lazio sul Sassuolo dopo 6′, destro a botta sicura dal limite dell’area piccola e primo gol in biancoceleste per l’ex Verona. Scamacca colpisce un palo dopo la deviazione iniziale di Strakosha. Poi è Frattesi ad impegnare il portiere laziale. Lazio avanti a metà gara.

Nella ripresa i neroverdi raggiungono il meritato pareggio: è Berardi al 63′ a battere finalmente Strakosha dopo vari tentativi, sinistro a giro sul palo lungo imprendibile.

Altri sei minuti e la squadra di Dionisi ribalta il risultato: Raspadori fa 2-1! Berardi si accentra e subisce fallo al limite dell’area, ma nell’azione interviene il giovane centravanti che supera Strakosha con l’interno destro.

Rosso per Ahyan nel finale, fuori posizione sul rinvio di Consigli e costretto a stendere Muriqi. Incrocio dei pali per Basic su calcio di punizione, Lazio sfortunata. Il Sassuolo si conferma ammazzagrandi, specialmente in casa, la Lazio di Sarri perde ancora punti dopo l’Europa.

