Cutrone: “Empoli la piazza giusta per ripartire, sento grande fiducia”

Patrick Cutrone, nuovo attaccante dell’Empoli, ha parlato del suo arrivo in Toscana nella consueta conferenza stampa di presentazione. Ecco un estratto delle sue parole:

Sulla scelta di giocare per l’Empoli

“Penso che sia la piazza giusta, dopo gli ultimi due anni in cui ho fatto un po’ fatica a livello di minutaggio, dove posso trovare la fiducia di compagni e mister. Ho detto subito sì. Ringrazio il presidente Corsi e il direttore Accardi. L’Empoli ha sempre dimostrato negli anni di poterci stare benissimo in Serie A, da qui sono passati grandi giocatori e questi sono aspetti importanti. L’Empoli è un club che merita”.

Sulle aspettative personali

“Ho tantissima voglia di far vedere chi sono. So che posso dare di più rispetto agli ultimi due anni. Ho avuto anche poca continuità per dimostrarlo e ho tantissima voglia di mettermi in gioco. Per aiutare l’Empoli e aiutare me stesso. Sono sempre stato una persona con i piedi per terra. E’ bello mettersi in gioco. Io so che questa è una grande occasione per me. Sono in un bel club con compagni splendidi e un bel mister. Qui mi sono trovato bene fin da subito, tutti mi hanno accolto benissimo. La squadra è composta da ottime persone. Conoscevo il mister e il suo modo di giocare che mi piace molto. Sono davvero contento di essere qui”.

Sull’esordio in campionato contro la Lazio

“Sarà sicuramente una gara tosta, sappiamo tutti il valore dell’avversario. La prepareremo al meglio e daremo il massimo per fare il meglio possibile”.

Foto: Instagram Cutrone