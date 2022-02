Curva Nord Palermo: “Presidente Zamparini, sei la storia più gloriosa”

Così la Curva Nord del Palermo saluta il suo ex presidente, Zamparini: “Ti abbiamo amato e ti abbiamo odiato…

In ogni caso sei sempre riuscito a farci provare delle emozioni forti.

Belle , bellissime anzi indimenticabili per i primi 10 anni. Avvilenti e bruttissime dopo.

Oggi nel giorno della tua scomparsa vogliamo ricordare solo i momenti migliori… e ti ringraziamo per averci fatto piangere di gioia molte volte.

In ogni caso sei storia di questo club … la storia più gloriosa !

R.i.p. Presidente”

FOTO: Profilo Facebook Curva Nord 12 Palermo