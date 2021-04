Curva Nord Inter: “Il calcio non è quello della Superlega, ma è quello del popolo”

Arriva la presa di posizione della Curva Nord dell’Inter in merito alla Super Lega, che vede il club nerazzurro fra i soci fondatori, annunciata nella nottata.

A parlare ai microfoni dell’Adnkronos è stato Renato Bossetti, tra i responsabili del direttivo della Curva Nord, che fa sentire la propria voce e quella del tifo organizzato nerazzurro: “Pensiamo che con la Superlega vogliano cercare di levare il pallino del denaro dalle mani della Fifa. Si vogliono sedere al tavolo in una posizione di forza. Almeno lo speriamo. Se così non fosse, naturalmente saremmo contrari, Il calcio, almeno come lo vediamo noi è quello del clamoroso al Cibali!, non ci interessano Inter-Bayern, Inter-Real Madrid e Inter-City senza le trasferte a Praga, a Varsavia, in Ucraina, oppure a Benevento in macchina in 24 ore andata e ritorno. Il calcio non è quello della Superlega, ma è quello del popolo. Altrimenti andiamo dietro alle porcate dell’Nba. Adesso vediamo e aspettiamo che succede. Cercheremo di batterci perché non si realizzi, ma vista la repressione in atto nei nostri confronti, possiamo solo dire la nostra e muoverci per far capire come stanno le cose. Lo devono capire i tifosi comuni, non gli ultras che già lo sanno. Come è successo con la tessera del tifoso. All’inizio chi non faceva parte del nostro mondo era d’accordo, poi si sono resi tutti conto la rottura che è, il nominativo, i dati, i terminali che si bloccano. Ci manca solo che ti chiedano le analisi del sangue per andare allo stadio”.

Foto: Twitter Inter