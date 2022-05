Curva Nord: “In finale di Coppa Italia tutti vestiti di nerazzurro”

A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia, la curva nord dell’Inter per suonare la carica in vista della delicata sfida contro la Juventus ha esposto un comunicato che recita quanto segue: “Raccomandiamo a tutti gli interisti presenti alla finale di Coppa Italia di indossare una maglia dell’Inter da casa. Dovremo essere tutti vestiti di nero-azzurro. È il momento dell’orgoglio per i colori che amiamo. In campo e sugli spalti, una volta ancora, dimostriamo di essere i migliori”

Foto: Curva-nord-inter-twitter