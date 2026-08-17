Jones e l’Inter: sono i giorni giusti per stringere

17/08/2026 | 23:25:00

Curtis Jones chiodo fisso per l’Inter e per un definitivo salto di qualità a centrocampo. Dopo una telenovela infinita e discorsi avviati già durante il mercato invernale, questa è stata identificata come la settimana ideale per provare a stringere in modo da regalare a Chivu un’altra pedina essenziale per il salto di qualità a centrocampo. Il Liverpool ha sempre chiesto 40 milioni, ma ci può essere un piccolo sconto (come ha fatto il Tottenham con Spence) in modo da mettere l’Inter nelle condizioni di chiudere.

Foto: X Liverpool