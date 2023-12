Cuni sbaglia, Jovic colpisce: 1-0 Milan sul Frosinone all’intervallo

Si è concluso il primo tempo del posticipo del sabato tra Milan e Frosinone. Il Milan, con l’unico tiro in porta al 42′, è in vantaggio 1-0. Un primo tempo giocato dal Milan, che ha fatto la partita, provando a creare qualcosa, in particolare con tiri dalla distanza.

Pericoloso Musah, verso la mezz’ora, con il centrocampista che colpisce un palo, ma a gioco fermo, perchè era in fuorigioco.

Ultimi minuti del primo tempo decisivi. Prima grossa chance per il Frosinone, con Cuni, che ruba palla a Tomori e calcia verso la porta di Maigna, che però compie un miracolo.

Un minuto dopo, vantaggio Milan. Buona azione dei rossoneri, serie di rimpalli, palla per Luka Jovic che trova la rete dell’1-0 e il primo gol in rossonero.

Milan avanti 1-0 sul Frosinone, si è sbloccato Luka Jovic.

Foto: Instagram Jovic