Cunha lascia l’Atletico ma attacca Simeone: “C’è chi comanda, che ha le sue gerarchie e prende le decisioni”

Matheus Cunha lascia l’Atletico Madrid per trasferirsi al Wolverhampton. Il giocatore ha salutato i tifosi sui social, attaccando però El Cholo Simeone, per la gestione di questi ultimi mesi.

Queste le sue parole: “Amare e sentirsi amati. Questo non cambierà mai. Sentirsi identificati con qualcosa, sentirsi importanti, avere affetto e far parte di un’intera famiglia è diverso. A voi popolo dell’Atletico dico grazie dal profondo del mio cuore. Ci sono giocatori fantastici, come atleti e come persone. Ci sono dei tifosi che ti fanno sentire a casa, anche dall’altra parte del mondo. Il calcio è così, come qualsiasi altro lavoro: c’è chi comanda perché a un certo punto è stato molto importante, ha le sue gerarchie e prende le decisioni. Poi devi prendere anche le tue. Il mio cuore avrà sempre un posto per l’Atleti! Ho sempre dato tutto, solo perché sentivo che mi avevate dato tutto”.

Foto: Instagram personale