Cucurella: “Se gli esperti arbitrali dicono che non era mano, non lo era. Il nostro obiettivo è vincere l’Europeo”

Marc Cucurella, terzino sinistro del Chelsea e della Nazionale spagnola, fin qui sta disputando un Europeo incredibile facendo registrare delle ottime prestazioni. Nella giornata di oggi è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Francia, tornando anche sul discusso episodio del rigore non dato alla Germania ai quarti di finale, ma non solo. Di seguito le sue parole:

Sull’episodio: “Il pallone ha colpito la mia mano, ma sono rimasto tranquillo perché l’arbitro ha subito detto no, no, no, che non era nulla, quindi sono stato meglio. Se gli esperti arbitrali dicono che non era mano, ok… non era mano. Non mi lascio travolgere da queste cose, gli arbitri sono esseri umani, io sono un giocatore e sono loro a dover prendere queste decisioni in tempi molto rapidi. Certo, siamo stanchi di vedere anche noi falli di mano che vengono puniti e altri no. Ma penso pure che se la Germania avesse vinto, ora non se ne parlerebbe. E pure noi avremmo di che lamentarci, visto che Kroos poteva essere espulso.” Poi ha condiviso le sue riflessioni sulla partita contro la Francia: “Dovremo essere molto concentrati, soprattutto quando si tratta di fare la vigilanza quando attacchiamo.Penso che se recuperiamo palla presto avremo più occasioni e anche se sono veloci, se siamo vicini alla palla possiamo contrastarla. La cosa più importante è che stiamo bene”. Poi prosegue parlando anche di obiettivi: “La gente si diverte con noi e vogliamo renderli felici, ma si ricorderanno solo dei campioni. Il modo in cui faremo divertire i tifosi è se vinciamo il Campionato Europeo e questo è il nostro obiettivo finale”.

Foto: instagram Cucurella