Cucurella: “Potevo essere l’uomo più odiato di Spagna”

Marc Cucurella, ospite del programma ‘La Revuelta’, si è aperto con David Broncano riguardo alla famosa giocata con la mano nella partita contro la Germania, che ancora fa discutere.

Ecco un’estratto dell’intervista:

“Ero spaventato, davvero. Ho guardato l’arbitro velocemente… no, no… E lui mi ha detto che non era rigore, e lì mi sono tranquillizzato.”

Il terzino del Chelsea ha poi confessato: “Ero spaventato perché quell’arbitro ce l’aveva un po’ con me. Era un arbitro inglese e avevamo avuto un paio di scontri in campionato. Ho capito che me l’aveva giurata.”

Broncano gli ha chiesto: “Sono stati i 30 secondi più tesi della tua vita?” riferendosi al momento in cui la giocata è stata revisionata dal VAR.

Cucurella ha risposto: “Sarei potuto essere la persona più odiata di tutta la Spagna.“

Foto: Instagram Cucurella