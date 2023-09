Cucurella, incontro con Pochettino per programmare il futuro

Come riportato dal Mirror, ci sarebbero novità importanti in merito al futuro di Marc Cucurella, che vorrebbe lasciare il Chelsea dopo un rendimento che al momento ha dato poco al club. Ci sarebbe stato un incontro tra Pochettino e il calciatore, con i due che avrebbero parlato per programmare il futuro.

Foto: Instagram Cucurella