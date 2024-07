Cucurella, da sostituto di Grimaldo a rivelazione di Euro2024

Marc Cucurella è stato tra gli assoluti protagonisti della Spagna in questo Europeo. Anche se all’inizio della manifestazione, in molti davano come titolare Grimaldo, terzino moderno del Bayer Leverkusen reduce da una grande stagione con Xabi Alonso, il ct De La Fuente ha puntato dall’inizio del torneo sull’esterno difensivo del Chelsea, che ha ripagato largamente la fiducia dell’allenatore.

Cucurella ha giocato tutte le partite di Euro2024, tranne quella contro l’Albania in cui, con il primo posto già assicurato, ha giocato Grimaldo.

Dunque, dopo una stagione fatta di alti e bassi con il Chelsea in Premier League, il difensore sembra aver trovato la miglior condizione sia fisica che mentale, ed è pronto a rilanciarsi anche con la maglia del club londinese.

Foto: Instagram Cucurella