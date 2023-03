Cucurella ammette: “Non conoscevo Enzo Fernandez prima di vederlo al Mondiale”

L’esterno spagnolo del Chelsea, Marc Cucurella, ai microfoni di ESPN ha ammesso di non sapere chi fosse Enzo Fernandez prima di vederlo giocare al Mondiale con l’Argentina. Adesso sono compagni di squadra tra le fila dei blues di Londra. Le parole del calciatore: “Passavo il tempo guardando le gare al Mondiale dove c’erano i miei amici in campo. In quell’occasione stavo vedendo la gara dell’Argentina per Alexis MacAllister e ho detto a chi era con me: ‘Mi piace molto il 24, è davvero forte’. Ma non sapevo minimamente dove giocasse. Sono dovuto andare a cercare su internet il nome. Ai miei amici dissi subito che mi piaceva moltissimo e poi dopo qualche settimana me lo sono trovato al Chelsea”.

Foto: Instagram Enzo Fernandez