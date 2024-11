Cubarsí: “Con Flick un cambio di mentalità. I miei idoli? Puyol e Pique”

Nell’intervista rilasciata a RAC1, radio catalana, il centrale classe 2007 Pau Cubarsí ha parlato del grande spirito apportato alla squadra dal tecnico Hans Flick, e delle sue ispirazioni a livello difensivo.

“Sembra che abbiamo fatto una trasformazione, ma non abbiamo cambiato giocatori. Abbiamo fatto un cambiamento di mentalità, dicendo che siamo il Barça e dobbiamo vincere. Flick, e anche Xavi, hanno creduto nella Masia e siamo molto grati. Ci sono ancora talenti che devono fiorire. Flick è un allenatore che ti sta molto vicino. Il mio idolo? Puyol, anche se non l’ho potuto vedere molto. Per la sua mentalità e il suo carattere. E anche Piqué.”

Foto: Instagram Barcellona