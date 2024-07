Cubarsí: “Abbiamo seguito l’Europeo, sogniamo la doppietta storica con le Olimpiadi”

Intervenuto ai microfoni di Sport, Pau Cubarsì ha così parlato in vista dell’inizio delle Olimpiadi: “Mi sto divertendo al massimo perché è quello che mi piace. Ho sempre voluto essere qui. Un anno fa non avrei immaginato di essere qui, ad essere sincero. Non vediamo l’ora. Ci stiamo preparando al debutto da molto tempo e siamo eccitati perché potrebbe essere un grande torneo e lo affronteremo con molta voglia e ambizione. Aspiriamo sempre al massimo, siamo la nazionale spagnola e dobbiamo sempre farlo. Se saremo competitivi e giocheremo bene faremo un grande torneo”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo seguito l’Europeo, che è stato motivo di orgoglio per tutti gli spagnoli. Non vediamo l’ora di provare a fare la doppietta, che sarebbe storica. Vogliamo davvero dimostrare quanto valiamo”.

Foto: Instagram Barcellona