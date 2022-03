Nella lunga lista dei giocatori in scadenza di contratto c’è Juan Cuadrado. La volontà del colombiano, però, è chiara, come raccontato dallo stesso a Dazn: “Sono molto tranquillo, la società sta lavorando. Le parti stanno parlando. Speriamo di continuare e rimanere qui, perché sono molto contento di essere in questa famiglia, la Juventus”.

FOTO: Twitter Juventus