Cuadrado: “Sono molto felice all’Inter, è un grande gruppo. E conosco il calcio di Inzaghi”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Venezuela, Juan Cuadrado, esterno della Colombia e dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa del suo inizio in nerazzurro.

Queste le sue parole: “Il processo è stato molto buono, ho trovato un bel gruppo. Sono felice, ho voglia di fare la mia parte e mi va bene. E’ un bel gruppo, è un calcio che conosco già e che mi facilita le cose, sono molto contento. Mondiali 2026? Non è un obiettivo, ma piuttosto qualcosa che sentiamo di dover raggiungere, qualunque cosa accada“.

Foto: Instagram Inter