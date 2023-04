Cuadrado: “Quel che abbiamo fatto, ce lo siamo guadagnati sul campo. E nessuno ce lo può togliere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’esterno della Juventus, Juan Cuadrado, ha così parlato dopo il passaggio del turno di Europa League in virtù della vittoria dell’andata contro lo Sporting CP e del pareggio di stasera all’Alvalade: “Sono contento per il risultato, sapevamo che sarebbe stata dura ma abbiamo lottato e difeso da squadra”.

Poi ha proseguito parlando della prossima sfida contro il Siviglia: “Ora puntiamo alla finale: abbiamo una grandissima squadra, sarà un obiettivo bellissimo per noi dopo tanto tempo senza finale, una bellissima opportunità e dobbiamo dare il duecento per cento per noi, per quello che è successo. Ce lo meritiamo e lavoreremo fino alla fine dando il massimo per il club, per i tifosi e speriamo di arrivare in finale”.

Infine: “Giornata perfetta? Mancano dei dettagli ma sono contento dei quindici punti. Speriamo possano restare e che non ce li tolgano. Quel che abbiamo fatto, ce lo siamo guadagnati sul campo e nessuno ce lo può togliere”.

Foto: Instagram Cuadrado