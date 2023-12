Cuadrado, perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al tendine d’Achille sinistro. La nota

Juan Cuadrado, come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso calciatore, si è stato sottoposto, nella giornata di oggi, a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. Di seguito il comunicato: “Juan Cuadrado è stato sottoposto, nella giornata di oggi, a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. L’intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, è perfettamente riuscito. Per l’esterno nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane”.

Foto: Instagram Cuadrado