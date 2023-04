Cuadrado non ci sta: “Troppi episodi contro di noi. A questi livelli non può non funzionare il monitor”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’esterno della Juventus, Juan Cuadrado, ha così parlato dopo l’1-1 contro il Bologna: “C’è un po’ di rammarico, abbiamo creato tante occasioni, ma alla fine non siamo stati letali nell’area di rigore, c’è un po’ di rabbia perché a questi livelli non può non funzionare il monitor, prima c’era stato un fallo chiarissimo, se non vai a guardarlo rovini il lavoro che facciamo sul campo. Ci sono stati troppi episodi su di noi”.

Poi ha proseguito: “Cerchiamo di andare avanti. Dobbiamo combattere fino alla fine. A volte preparai le partite e vai sotto ,la stagione è stata abbastanza difficile, ma stiamo cercando di andare avanti, questa è la forza della Juve, andare contro tutto e tutti”.

Infine, sulla corsa Champions: “Mancano tante partite, dobbiamo dare il meglio di noi stessi”.

Foto: Instagram Cuadrado