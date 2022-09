Cuadrado: “Mi rattrista non andare ai Mondiali. La Colombia ha tanto talento, ma non basta”

Juan Cuadrado, esterno colombiano della Juventus, ha parlato in conferenza stampa, dal ritiro della sua Nazionale. Queste le sue parole: “Ovviamente sono felice di essere qui e spero di poter superare una persona così speciale per la nostra Colombia, per il calcio del nostro Paese. come Valderrama. Per me è motivo di orgoglio. Ogni volta che vengo qui lo faccio con la grande speranza di poter dare il massimo per la mia Nazionale e per il Paese”.

“Penso che servano sempre giocatori esperti– ha continuato Cuadrado- che possano dare un contributo al gruppo, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Ci sono giovani che vogliono esserci e contribuire, per questo gli esperti devono esserci ma anche guadagnarsi il posto. A volte servono quelle pause che danno Falcao e James, che gestiscono le situazioni in campo ma anche fuori. L’esperienza che hanno maturato è importante per trasmetterla ai giovani”.