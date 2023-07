Cuadrado, la rabbia dei tifosi nerazzurri: “Non sarai mai uno di noi”

L’esperienza alla Juventus di Juan Guillerme Cuadrado è stata costernata da episodi contro l’Inter. Le foto delle risse nelle gare contro l’Inter e gli scontri con, tra gli altri, Perisic e Handanovic, ma anche insulti e incredulità. Episodi che hanno lasciato il segno ai tifosi nerazzurri, sentimenti riversati sui social al momento dell’ormai sempre più vicino arrivo dell’esterno colombiano all’Inter: “Non sarai mai uno di noi”, “Il giocatore peggiore della Serie A”, “D’ora in poi non tifo più Inter”, “ti odiamo e odiamo anche la dirigenza che ti ha scelto”, sono solo alcuni dei messaggi comparsi sui social network. E presi d’assalto sono stati anche i profili social dello stesso Cuadrado, pure da parte dei tifosi bianconeri con l’appellativo di “Traditore”. Ma lo rabbia nerazzurra non si è fermata ai social. Infatti, nel pomeriggio poi un centinaio di tifosi si sono radunati davanti alla sede dell’Inter per contestare la scelta della dirigenza.

Foto: Twitter Juventus