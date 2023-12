Cuadrado: “La passione per il calcio un dono dal cielo. Ho iniziato come trequartista”

Intervistato da DAZN, l’esterno colombiano dell’Inter Juan Cuadrado ha ripercorso la sua carriera partendo dai primi passi: “La passione per il calcio è stato un dono arrivato dal cielo. Ho iniziato a giocare da piccolo, quando avevo cinque anni. Non so cosa avrei fatto se non fossi diventato un calciatore”.

Poi svela: “Ho cominciato a giocare da trequartista, dopodiché sono stato spostato nel ruolo di terzino causa emergenza. Ho cominciato a segnare e da lì non ho più cambiato ruolo”.

Foto: Instagram Inter