Intervenuto in conferenza stampa, l’esterno della Juventus, Juan Cuadrado, ha parlato anche del suo futuro in bianconero: “Sono contento di essere qui, sento questa squadra come la mia famiglia. Ho fatto quasi tutta la mia carriera come professionista qui, sono grato alla Juventus. Cerco di andare avanti per fare il meglio per la squadra e il futuro si vedrà”.