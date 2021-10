Cuadrado: “Il Torino è una squadra competitiva. E’ stato difficile adattarsi come terzino”

Juan Cuadrado ha rilasciato a La Stampa un’intervista in vista del derby di domani contro il Torino. Ecco alcuni passaggi chiave: “Non è stato facile adattarmi a terzino, lo facevo in Colombia, ma era tutto un altro calcio. Nel mio futuro c’è il ritorno a Medellin tra i bambini della mia Fondazione per dare loro quanto ho ricevuto. Senza Dio non sarei nessuno, non basta possedere talento perché va migliorato con il lavoro. Il derby lo giocheremo contro un Torino competitivo. Ricordo però la gioia per il gol nel 2015, sento ancora il boato dei tifosi”.

FOTO: Twitter Juventus