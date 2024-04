Cuadrado festeggia al coro “Chi non salta è bianconero”. Petizione dei tifosi juventini per farlo togliere dal JMuseum

Festa incessante ieri in casa Inter, per la conquista dello scudetto. Una festa che si è conclusa con l’arrivo della squadra al Duomo, dove uni per uno i calciatori sono stati chiamati sul palco allestito. Alla chiamata di Juan Cuadrado, è partito il coro “Chi non salta è bianconero”, al quale il coombiano, grande ex, ha provato inzialmente a sottrarsi, ma poi non ha potuto fare a meno, scatenando l’ira dei tifosi della Juventus, che hanno commentato e insultato sui social l’ex giocatore.

Cuadrado con la Juventus ha vinto ben 5 campionati, di fila, guadagnandosi uno spazio all’interno della storia bianconera e quindi dello JMuseum. In queste ore, dopo il gesto dell’esterno, è scattata una petizione di tifosi della Juventus per far rimuovere lo spazio dedicato a Cuadrado dal museo bianconero.

Foto: Instagram Cuadrado