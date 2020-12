Cuadrado eletto giocatore colombiano dell’anno: “Sono felice. Il futuro? Ho un contratto con la Juve fino al 2022”

Juan Cuadrado ha vinto il premio come giocatore dell’anno della Colombia per il 2020. L’esterno della Juventus, in una intervista rilasciata al quotidiano colombiano El Tiempo, ha parlato anche del suo futuro, che è sempre alla Juventus.

Queste le sue parole: “Adesso non penso al futuro. Ho un contratto con la Juventus valido fino a giugno 2022 e solo allora ci penserò. Miglior giocatore colombiano 2020? Sono solo felice e grato a Dio per questo, soprattutto sapendo che tutti i giocatori colombiani cercano di fare del loro meglio in giro per il mondo. Comunque, indipendentemente dal fatto che vinca Juan o Muriel o Falcao o James Rodriguez, è importante lasciare in alto il nome della Colombia”.

Foto: Twitter Juventus