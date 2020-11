Cuadrado: “E’ stato bellissimo indossare la fascia da capitano della Juve”

Juan Cuadrado, impegnato adesso con la maglia della sua Colombia, ha parlato in conferenza stampa del suo momento in bianconero. Queste le parole dell’esterno della Juve: “Aver indossato la fascia di capitano della Juventus è stato un momento di grande orgoglio per me. Stiamo parlando di una delle squadre più forti d’Europa in questo momento, è stato bellissimo. Questo momento lo porterò per sempre nel mio cuore, cercando di dare il meglio di me e di essere un leader dentro il campo“.

Foto: Twitter uff Juve