Cuadrado, è pace con la Curva Nord. Anche Lautaro ha mediato per il colombiano

Juan Cuadrado ha fatto pace con i tifosi dell’Inter. La scorsa settimana l’esterno ex Juventus ha avuto il tanto atteso incontro con i rappresentanti della Curva Nord come era stato annunciato proprio nel giorno del suo acquisto. Cuadrado non era stato ben accolto dal tifo organizzato dell’Inter, per i suoi trascorsi alla Juventus, venendo fischiato alle sue prime uscote stagionali.

Dopo l’incontro, in cui ha mediato anche Lautaro Martinez, è tutto risolto, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il bene dell’Inter viene prima di tutto, ha fatto sapere la Curva Nord.

Foto: Instagram Inter