Cuadrado e la ripresa degli allenamenti: “Stiamo correndo come cavalli!”

La Juve, come noto, ha ripreso ad allenarsi alla Continassa con sedute individuali, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Tra i giocatori bianconeri tornati in campo, c’è anche Cuadrado, che oggi su Instagram ha pubblicato una dell’allenamento odierno con una battuta: “Questa foto è solo la parte soft, ma la verità è che stiamo correndo come cavalli”, le parole di Cuadrado.

Foto: Twitter ufficiale Champions League