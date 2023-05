Cuadrado: “Daremo il 200% per il popolo bianconero. Vogliamo la finale”

A poche ore dalla semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia, l’esterno bianconero, Juan Cuadrado, ha così parlato ai microfoni di Juventus TV: “Siamo in clima partita, siamo venuti qui con la voglia e la determinazione di raggiungere un obiettivo molto importante per noi. Speriamo di arrivare in finale, sarebbe un traguardo bellissimo per noi e per i nostri tifosi che se lo meritano. Cercheremo di dare il 200 per cento per tutto il nostro popolo bianconero. Dobbiamo cercare di non lasciare tanto palleggio al Siviglia e togliergli fiducia. Dovremo aggredire la partita e fare pressing alto. Pressione? Dobbiamo essere tranquilli, sappiamo che siamo una grandissima squadra. Penso che faremo una grandissima partita”.

Foto: Instagram Cuadrado