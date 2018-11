Cuadrado: “Cristiano Ronaldo ci dà qualcosa in più. Il suo pensiero è il nostro”

Intervistato da Sky Sport, Juan Cuadrado, esterno offensivo della Juventus, ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Tutti conosciamo la sua professionalità e sappiamo il grande giocatore che è. Sicuramente ci dà qualcosa in più con la voglia che lo caratterizza e con quella fame di vincere. E’ venuto in una squadra dove il suo pensiero è il nostro: vincere è la cosa che conta”. Sulla cessione della maglia numero 7. “E’ stata una cosa abbastanza facile. Sappiamo cosa rappresenta per lui e sono contento che sia con noi e abbia il suo numero. Quello che mi ha colpito di lui è la sua professionalità e la voglia di migliorare ogni giorno. Tutti noi dobbiamo avere quella fame di diventare sempre migliori”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus