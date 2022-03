“Rabbia e delusione, ma questo è il calcio, non possiamo restare nella tristezza, dobbiamo alzarci in fretta. Voltare pagina e concentrati sui nostri gol in campionato e in Coppa Italia”. È il messaggio di Juan Cuadrado, centrocampista della Juventus, sul proprio account social dopo l’eliminazione negli ottavi di Champions per mano del Villarreal.

FOTO: Twitter Juve