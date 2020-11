Cuadrado: “Bella la presenza dei tifosi allo stadio. Ripetere la gara di domenica”

Conferenza stampa in casa Juventus in vista della sfida con il Ferencvaros. Insieme a Pirlo ha parlato Juan Cuadrado.

Queste le parole dell’esterno colombiano: “Lo schiaffo ricevuto dal Barcellona ci ha fatto capire cose importanti. Con lo Spezia abbiamo reagito bene e domani dobbiamo dimostrarlo anche in Champions. C’è una bella atmosfera, per loro è la prima Champions, mi dispiace che non possono vivere questa esperienza alla grande, con lo stadio pieno, con la gente a spingerli, ma so che migliaia di tifosi possono entrare, sarà un pò come a Kiev”.

Sull’atteggiamento da avere domani: “Dobbiamo ripetere la gara fatta con lo Spezia. Siamo stati una squadra molto corta e compatta, domani bisognerà scendere in campo con la stessa determinazione e giocare la palla. Abbiamo i calciatori per fare un bel gioco, dobbiamo proporre un bel calcio come piace al mister e credo che piano piano ci riusciremo”.