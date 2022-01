Cuadrado: “Alla Juve stiamo bene. Rinnovo? La società sa quello che vogliamo”

Juan Cuadrado ha parlato a Mediaset dopo la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Queste le parole del colombiano:“E’ stata una serata molto positiva. È molto importante trovare i gol degli attaccanti, ci dà fiducia per affrontare quello che verrà di qui in avanti. Stiamo trovando la strada giusta, dobbiamo continuare così. Peccato per la Supercoppa, altrimenti siamo reduci da un momento positivo. I rinnovi? Noi siamo tranquilli, dobbiamo lasciar lavorare la società che sa cosa vogliamo. Siamo contenti qui, vediamo cosa accadrà”.

Foto: Twitter Juve